Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am Montag (21.06.2021), zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Spitzkehre in der Hauptstraße von Crimla entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte mit einem Zaun sowie einer Hausfassade. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen grünen Traktor mit Anhänger handeln soll, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

