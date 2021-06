Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu flüchtigen Radfahrer gesucht

Gera (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer erstattete am gestrigen Abend (21.06.2021) Anzeige wegen Körperverletzung. Nach Auskunft des Geschädigten befuhr dieser gegen 19:30 Uhr den Elsterradweg entlang der Vogtlandstraße in Richtung Gera-Zwötzen. Auf Höhe der dortigen Gartenanlage wurde er von einem bislang unbekannten Radfahrer mit Schlägen angegriffen. Offensichtlich versuchte der von hinten herannahende Unbekannte den 20-Jährigen zu überholen, was zunächst nicht gelang. Nach dem Angriff entfernte sich der Unbekannte mit seinem Rad. Der verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweis zum unbekannten Radler machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. Beschreibung Täter: männlich, ca. 35-40 Jahre, ca. 175 cm groß, bekleidet mit kurzer Arbeitshose und T-Shirt, Kopfhörer, fuhr ein E-Bike. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell