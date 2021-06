Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung auf offener Straße - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer kamen gestern Nachmittag (21.06.2021, gegen 13:50 Uhr) Geraer Polizeibeamte zum Einsatz. Kurz zuvor gerieten in der Debschwitzer Straße ein Fußgänger (36) und der Fahrer eines Pkw VW (45) derart in Streit, dass dieser in einer Auseinandersetzung endete. Hierbei soll auch eine Holzstange als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein. Im Anschluss des Geschehens entfernte sich der Pkw-Fahrer, konnte aber im Rahmen des Einsatzes ausfindig gemacht werden. Beide Herren verletzten sich bei dem Geschehen, wobei der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Zuge der Ermittlungen seitens der Geraer Polizei werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

