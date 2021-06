Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer verursachte Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Sonntag (20.06.2021), gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Kia Fahrer die Leitlitzer Straße in Richtung Pausaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Kraftfahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

