Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kundin drehte durch

Gera (ots)

Am Montag (21.06.2021), gegen 09:45 Uhr drehte eine Kundin in einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße, schlug auf eine Verkäuferin ein und bewarf diese mit diversen Gegenständen. In der Folge stieß sie einen anderen Kunden mit dem Einkaufwagen. Die Verkäuferin wurde bei der Handlung leicht verletzt und die Täterin ergriff zu Fuß die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Ergreifung der Täterin. Bei dieser handelte es sich um eine polizeibekannte, 41-jährige Frau, welche bei den polizeilichen Maßnahmen außerdem einem Beamten ins Gesicht spuckte. Bei der Körperverletzungshandlung entwendete die Frau außerdem eine Kette mit Anhänger. Entsprechende Anzeigen gegen die 41-Jährige wurden erstattet.

