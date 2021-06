Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Taten innerhalb kürzester Zeit

Am Samstag (19.06.2021), gegen 20:00 Uhr beschädigte ein 34 Jähriger Mann im Franzosenweg ein dort abgeparktes Fahrzeug nicht unerheblich. Zudem schlug der Mann ein 15-jähriges Mädchen, welche sich in der Tatortnähe befunden hat. Das Mädchen blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Für den 34- jährigen Mann war das alles noch nicht genug und er begab sich in der Folge in eine Tankstelle in der Siemensstraße, bediente sich dort an der Tabakwarenauslage und entfernte sich, ohne zu bezahlen. Aufgrund der Personenbeschreibung und der sofort hinzugerufenen Polizei konnte der Mann in unmittelbare Nähe der Tankstelle festgestellt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und erhielt entsprechende Anzeigen.

