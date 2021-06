Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glasflasche auf dem Kopf zerschlagen

Gera (ots)

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 02:35 Uhr wurde ein 27 jähriger Mann von einem Unbekannten verletzt. Im Bereich des Puschkinplatzes schlug der Unbekannte diesen eine Glasflasche auf den Kopf, welche in der Folge zerbrach und eine Wunde am Kopf hinterließ. Außerdem wurde ein 29 Jähriger durch die entstandenen Glassplitter am Auge verletzt. Beide Geschädigten, welche nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sind, wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell