Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Tätlichen Auseinandersetzung vom 20.06.2021 in Meuselwitz

Gera (ots)

Die am 20.06.2021 (unten angeführt) gemeldete tätliche Auseinandersetzung fand laut Zeugenaussagen in der Bahnhofstraße statt, steht aber in keinerlei Zusammenhang mit der dort ansässigen "Gaststätte zur Holzrolle".

Tätliche Auseinandersetzung

20.06.2021, 10:00 Uhr

Altenburg Meuselwitz: Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 20.06.2021 gegen 03:45 Uhr im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung in Meuselwitz in der Bahnhofstraße zum Einsatz. Mehrere Personen waren dort vor einer Kneipe lautstark in Streit geraten und hatten sich anschließend geschlagen. Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

