Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Wohnung

Altenburg (ots)

Am Sonntag, 20.06.2021 um 10:50 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei bei einem Wohnungsbrand in der Brockhausstraße zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei der 84-jährigen Wohnungsmieterin auf dem heißen Herd etwas zu brennen begann. Dieses griff auf die Abzugshaube und einen Schrank über. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Glücklicherweise sind keine größeren Schäden entstanden. Die 84-jährige Mieterin wird in eine Übergangswohnung vorerst einziehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

