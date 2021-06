Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: BMW landet auf dem Dach

Greiz /Berga / Teichwolframsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr überschlug sich ein BMW 335i zwischen Teichwolframsdorf und Sorge-Settendorf. Das Sportcoupe war auf der L2337 aus Teichwolframsdorf kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich bog der Wagen nach links auf die L2337 in Richtung Sorge ab. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über das hochmotorisiertes Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern, querte die Gegenfahrspur und kam nach links von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn überschlug sich das der BMW an einer Böschung und kam auf einem Getreidefeld auf dem Dach zum Liegen.

Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen (25 und 26 Jahre alt) konnten sich selbständig aus dem Wrack befreien. Ihre Verletzungen machten eine notärztliche Behandlung erforderlich. Am BMW entstand Totalschaden. Bei den beiden jungen Männern wurde starker Alkoholgeruch festgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das BMW-Wrack wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell