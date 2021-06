Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung auf Parkplatz - Geschädigte gesucht

Gera (ots)

Am Samstag, 19.06.2021 gegen 13:30 Uhr, verhielt sich ein 31-Jähriger auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Reichsstraße aggressiv gegenüber anderen Passanten. Nach bisherigen Erkenntnissen ging er unter anderem eine unbekannte männliche Person tätlich an, entwendete einen Fahrradhelm und beschädigte einen Pkw mit einer Bierflasche. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte des Tatverdächtigen im Nahbereich und nahmen ihn in Gewahrsam. Weitere Geschädigte, welche der Polizei noch nicht namentlich bekannt sind, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

