Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Straßenbahn

Gera (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021 gegen 16:00 Uhr, kam es in einer Straßenbahn in der Berliner Straße auf Höhe Herderstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen bedrängte und beleidigte eine unbekannte männliche Person eine 31-jährige Frau und stieß sie mit dem Ellenbogen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Zeugenhinweise zur Identität des Mannes und zum Tatablauf werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

