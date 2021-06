Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kompost brannte

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Donnerstag, den 18.06.2021, gegen 18:05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandfall in den Naitschauer Weg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Feuer auf einem Komposthaufen kam, das auf abgelagertes Kaminholz sowie eine Schubkarre und eine Tischkreissäge übergriff. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell