Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet im Graben

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 16.06.2021, gegen 11:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Audi den Kapsgraben. Hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, so dass Sachschaden am Pkw entstand. Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell