Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten scheiterte - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Einen versuchten Einbruch in einen Kindergarten meldete am gestrigen Tag (16.06.2021) eine Verantwortliche der Geraer Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten der KiTa in der Lasurstraße einzudringen. Glücklicherweise misslang den Tätern ihr Vorhaben. Allerdings verursachten sie bei ihren Versuch Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeuge. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell