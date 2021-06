Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrt endet im Bachlauf

Seelingstädt (ots)

Am 15. Juni 2021 erhielt die Polizeiinspektion Greiz einen Anruf in dem von einem Auto in einem Bachlauf berichtet wurde. In der Ortslage Seelingstädt befuhr ein 85-jähriger Mann die Straße und kam nicht rechtzeitig zum Stehen. In der Folge rollte der Mann mit seinem Pkw über eine querende Straße und kollidierte mit einer Steinmauer. Die Fahrt endete schließlich in einem Bachlauf. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell