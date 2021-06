Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Schwarzburgstraße in Gera

Gera (ots)

Ziel eines Einbruchs wurde in der Zeit vom 13.06.2021, 17.00 Uhr - 14.06.2021, 07.00 Uhr eine Kellerparzelle in der Schwarzburgstraße in Gera. Aus dieser stahlen bislang noch unbekannte Diebe ein Damenfahrrad. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

