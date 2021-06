Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauschter Autofahrer in Bad Köstritz

Gera (ots)

Beamte der Geraer Polizei unterzogen in den Abendstunden des 15.06.2021 einen 47-jährigen Autofahrer in Bad Köstritz einer Verkehrskontrolle. Ein, zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit durchgeführter, Drogentest schlug positiv an. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell