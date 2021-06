Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Iraker verletzte Rettungssanitäter

Gera (ots)

Schmölln: Polizei und Rettungsdienst kamen am 15.06.2021 um 20:35 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bergstraße zum Einsatz. Ein 32-jähriger Iraker der auf Grund eigener zugeführter Sturtzverleztung und Alkoholisierung ins Krankenhaus gebracht werden sollte, trat im Rettungswagen nach dem Rettungssanitäter und verletzte diesen dabei. Unter polizeilicher Begleitung wurde er ins Krankenhaus gebracht, wobei er dabei ebenfalls versuchte die Polizeibeamten zu treten. Als dies nicht gelang bespuckte er zwei Polizisten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

