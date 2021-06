Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz

Gera (ots)

Altenburg: Am 15.06.2021 um 17:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es zu Rauentwicklung in einer Wohnung in der Eschenstraße kam. Es stellte sich heraus, dass der 62-jährige Wohnungsinhaber das Essen auf dem Herd vergessen hatte und dies zur Rauchentwicklung führte. Der Wohnungsinhaber hatte einen Atemalkoholgehalt von 2,7 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen rückten Feuerwehr und Polizei wieder ab.

