Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer übersah Mopedfahrer

Gera (ots)

Am 15.06.2021 um 07:25 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw VW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der August-Bebel-Straße in Ziegelheim. Dabei übersah er einen querenden Mopedfahrer. Dieser wich aus, um einen Zusammprall zu vermeiden. Dabei stieß er mit dem Bein gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Der 71-jährige Mopedfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzuegen entstsand kein Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell