Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung an Straßenlaterne gesucht

Altenburg (ots)

Bereits zum wiederholten Male machten sich unbekannte Täter an der Straßenbeleuchtung in der Otto-Dix-Straße / Bonhoefferstraße zu schaffen, so dass die Altenburger Polizei Ermittlungen hierzu führt.

Der oder die Täter manipulieren hierbei derart an der Straßenlaterne, dass Sachschaden im vierstelligen Bereich entsteht. Letztmalig wurde ein solcher Schaden am gestrigen Tag (14.06.2021) gemeldet, wobei hier die Tatzeit zwischen dem 13.06.2021 (Sonntag) und Montag (14.06.2021) liegt.

Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Haben Sie im genannten Tatzeitraum aber auch im Zeitraum davor auffällige Personenbewegungen beobachtet, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an der Straßenlaterne stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell