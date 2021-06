Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken unterwegs

Altenburg (ots)

Stattliche 2,13 Promille zeigte das Atemalkoholgerät an, als Polizeibeamte gestern Abend (14.06.2021)einen 28-jährigen Mann kontrollierten. Dieser war zuvor mit seinem Elektro-Scooter fahrenderweise in der Eschenstraße in Altenburg unterwegs, als er gegen 20:15 Uhr Polizeibeamten auffiel. Die Weiterfahrt war für ihn damit als beendet erklärt und er musste zur Blutentnahme. Zusätzlich wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell