Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Am gestrigen Tag (14.06.2021) meldeten sich Zeugen bei der Geraer Polizei und teilten mit, dass an einem Trafohäuschen in der Brunnenstraße mehrere Plakate mit politisch motiviertem Inhalt angebracht wurden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten insgesamt 3 Plakate festgestellt und in der Folge gesichert werden. Auch im Bereich einer in der gleichen Straße befindlichen Bushaltestelle konnten derartige Plakate sowie Papierreste davon aufgefunden werden.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie in der Vergangenheit auffällige Personenbewegungen wahrgenommen, die im Zusammenhang mit der Plakatierung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell