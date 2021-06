Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug machte sich selbstständig

Gera (ots)

Ein in der Dr.-Schomburg-Straße abgestellter Pkw Audi machte sich gestern Vormittag (14.06.2021), gegen 09:20 Uhr selbstständig und rollte in der Folge eine abschüssige Straße hinab. Dort stieß der Audi gegen einen abgestellten Pkw Ford und kam letzten Endes zum Stehen. Es stellte sich heraus, dass der Audi scheinbar nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert war. Da der Audi in seiner Endposition in den öffentlichen Verkehrsraum ragte, wurde zunächst ein Abschleppdienst gerufen. Noch bevor dieser eintraf, kam der Eigentümer des Audi zum Unfallort und fuhr sein Auto beiseite. Glücklicherweise wurde bei dem Geschehen niemand verletzt. (RK)

