Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 19-Jährigen eingeleitet

Gera (ots)

Nachdem mehrere Zeugen Sonntagnacht (13.06.2021), gegen 03:45 Uhr einen randalierenden Mann im Bereich einer Gartenanlage in Frankenthal/Scheubengrobsdorf bei der Polizei meldeten, rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort aus. Dort stellte sich heraus, dass der Betroffene (19) mit zwei weiteren Freunden in der Gartenanlage feierte. Aus noch ungeklärter Ursache begann der junge Mann in seinem eigenen Garten zu randalieren und drohte seinen Bekannten. Zudem führte er eine Axt mit sich. Unter lautem Geschrei flüchtete der 19-Jährige schließlich vor den hinzugerufenen Polizeibeamten und konnte trotz intensiver Fahndung vorerst nicht gestellt werden.

Am frühen Morgen des gleichen Tages wurde er dann, stark alkoholisiert, in seiner Gartenlaube aufgefunden. Glücklicherweise verletzte er niemanden. Aufgrund seines Verhaltens muss er sich nunmehr strafrechtlich verantworten. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell