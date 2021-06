Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Gera (ots)

Im stark alkoholisierten Zustand befuhr ein 59-jähriger Radfahrer gestern Abend (13.06.2021), gegen 18:20 Uhr die Plauensche Straße in Richtung Meuselwitzer Straße. Hierbei geriet er plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw Suzuki. Nicht nur das an dem Auto Sachschaden entstand, auch der mit über 2 Promille alkoholisierte Radfahrer verletzte sich so, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Gegen ihn wurde seitens der Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell