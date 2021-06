Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raub - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die KPI Gera sucht Zeugen zu einer am Wochenende geschehenen Raubstraftat. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte, ein 31-jähriger Mann, in der Nacht vom Freitag (11.06.2021) zum Samstag (12.06.2021) im Waldbereich rund um den Ferberturm bzw. der Lutherlinde sowie fortfolgend auf dem Fußweg zur Hohen Straße und Bauvereinstraße. Im genannten Bereich trat ihm ein bislang unbekannter Täter entgegen, griff ihn körperlich mit Faustschlägen an und verletzte ihn im Gesicht. Zudem entwendete er dem Geschädigten mitgeführtes Bargeld und flüchtete danach. Der alkoholisierte, verletzte Geschädigte wurde schließlich von Passanten in der Laasener Straße angetroffen. In der Folge wurde ein Rettungswagen gerufen, der den 31-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Die Kripo Gera ermittelt zur Raubstraftat und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen sowie dem flüchtigen Täter geben können. Des Weiteren werden die hilfsbereiten Zeugen gesucht, die den Geschädigten in der Laasener Straße fanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden. (KR)

