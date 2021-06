Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrerin stürzte schwer

Greiz (ots)

Triebes: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen am Samstagnachtmittag (13.06.2012), kurz nach 14:00 Uhr in der Geraer Straße zum Einsatz. Dort kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin (47). Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr diese die Hauptstraße, um in der Folge nach rechts in die Geraer Straße abzubiegen. Hierbei geriet sie zu weit in den Gegenverkehr, wobei ein entgegenkommender Pkw Skoda bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge überfuhr die Motorradfahrerin einen Bordstein, kam zu Fall und kollidierte mit der Fassade eines Hauses. Die 47-jährige Fahrerin geriet dabei zwischen einen Laternenmast und der Fassade, so dass sie durch Ersthelfer befreit wurde. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Krad-Fahrerin ins Krankenhaus. Ihr Motorrad war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Aufgrund des Unfallgeschehens war die Straße zeitweilig voll gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Zeugen, die Angaben hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell