Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Friedhofstraße

Siebenhitze

Greiz (ots)

Gestern Abend (13.06.2021), kurz vor 17:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich Friedhofstraße / Siebenhitze zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger eines Pkw-Gespannes (Skoda, Fahrer 34) und eines 19-jährigen, vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrers. Der Mopedfahrer kam hierbei zu Fall und wurde in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei in Greiz ermittelt zum Unfallgeschehen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell