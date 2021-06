Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera (ots)

Am 12.06.2021 gegen 19:30 Uhr führten Polizeibeamte in der Heinrichstraße in Gera eine Verkehrskontrolle mit einem 60- jährigen E- Scooter Fahrer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/ Methamphetamine. Dem E- Scooter Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

