Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Gera (ots)

Am 11.06.21 gegen 17:00 Uhr kam es in Gera zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 11- jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher bog von der Uhlandstraße in die Zschochernstraße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welcher bereits die Zschochernstraße befuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht, so dass dieser vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde.

