Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Tankstelle

Greiz (ots)

Am Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Straße "Morgensonne" in Braunichswalde. Der oder die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die Haupteingangstür ins Gebäudeinnere. Hier wurde nach ersten Erkenntnissen eine unbestimmte Menge an Zigaretten entwendet. Im Anschluss verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Greiz sowie die Kriminalpolizei in Gera entgegen.

