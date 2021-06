Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendlicher Leichtsinn führt zu Unfall

Greiz (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Adelheidstraße in Greiz, im Bereich zwischen Turnerstraße und Baustelle, zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 15-jähriger schnappte sich den Fahrzeugschlüssel vom Pkw Daimler Chrysler des Stiefvaters. Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, startete er das Automatikfahrzeug und gab Gas. In der Folge fuhr er einmal quer über die Fahrbahn, auf den angrenzenden Bordstein und kam in der Zaunumfriedung einer angrenzenden Tiefbaufirma zum Stehen. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand sehr hoher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

