Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abgelaufene Hauptuntersuchung führt letztlich zur Strafanzeige

Schmölln (ots)

Am 11.06.2021 gegen 10:15 stellte ein Beamter im Rahmen der Streifentätigkeit eine abgelaufene Hauptuntersuchungsplakette an einem Dacia Sandero in Schmölln, Am Breiereiteich fest, welche bereits seit Mai 2020 überfällig war. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde bemerkt, dass der 28 - jährige Fahrzeughalter nicht nur eine Ordnungswidrigkeit sondern auch eine Straftat begangen hatte - namentlich die des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da für das Fahrzeug bereits seit 4 Monaten kein Versicherungsschutz mehr bestand. (AG)

