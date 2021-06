Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs führt zu 500 Euro Bußgeld

Ziegelheim (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 wurde ein 46 - jähriger Fahrzeugführer eines Skoda Fabia in der Ortslage Ziegelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkoholika am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Bei der Prüfung mittels eines gerichtsverwertbaren Gerätes stellte sich heraus, dass der gegen 14:45 Uhr in der August-Bebel-Straße kontrollierter Fahrzeugführer 0,52 Promille intus hatte.(AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell