Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizisten bedroht und beleidigt

Meuselwitz (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 12.06.2021 in der Neugasse in Meuselwitz wurden die Einsatzkräfte der Polizei gegen 20:00 Uhr durch einen 35 - jährigen bedroht und beleidigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Straftatbestandes der Bedrohung und Beleidigung verantworten, da er gegenüber den Beamten aggressiv auftrat und damit drohte körperlich gegen die Beamten vorzugehen.(AG)

