Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versammlungsgeschehen am Samstag, den 12.06.2021 in Altenburg

Altenburg (ots)

Auf Grund von zwei angemeldeten Versammlungen in Altenburg am Samstag, 12.06.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, führte die PI Altenburger Land mit Unterstützung von weiteren Thüringer Einsatzkräften, einen Polizeieinsatz durch. Bei den Versammlungen in Altenburg handelt es sich um:

- eine Versammlung des AfD Kreisverbandes Greiz-Altenburg unter dem Thema "Mit der AfD zum Erfolg", in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

sowie

- eine Versammlung eines Privatanmelders unter dem Thema "Für gesellschaftlichen Zusammenhalt", in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Beide Versammlungen fanden, getrennt voneinander, auf dem Altenburger Marktplatz statt und waren gegen 15:00 Uhr bzw. 15:30 Uhr beendet.

Im Zuge der Versammlungen kam es auf Altenburger Markt zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen. Die PI Altenburger Land war bestrebt, die Behinderungen für die jeweilige Bevölkerung sowie Besucher der Stadt auf ein Mindestmaß zu beschränken.

An der Versammlung der AfD nahmen in der Spitze bis zu 75 Personen teil. An der Gegenversammlung waren insgesamt 40 Personen beteiligt.

Der Einsatzleiter, POR Andreas Pöhler wertet das Versammlungsgeschehen als störungsfrei. Das Einsatzkonzept der Polizei, die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 Grundgesetz sowie einen friedlichen und störungsfreien Verlauf zu gewähren, als auch die Einhaltung der grundlegenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen, ging auf. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell