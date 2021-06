Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet im Garten

Altenburg (ots)

Starkenberg: Am 10.06.2021, gegen 14:35 Uhr befuhr ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Straße von Kreutzen kommend in Richtung Starkenberg. Am Ortseingang von Starkenberg geriet der Senior plötzlich von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam in einem Kleingarten. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Geschehen verletzt. Das Fahrzeug allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

