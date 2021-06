Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontrolle mit Folgen

Gera (ots)

Zeulenroda: In der Schopperstraße kontrollierten Polizeibeamte gestern (10.06.2021), gegen 11:45 Uhr den Fahrer (40) eines Elektrokleinstfahrzeuges, da an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem zeigte bei den 40-jährigen ein freiwillig durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Seitens der PI Greiz erfolgt die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens. (RK)

