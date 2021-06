Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kein Beutegut mitgenommen

Gera (ots)

Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße verschafften sich unbekannte Einbrecher in der Zeit vom 09.06.2021 zum 10.06.2021. In dem Keller selbst durchwühlten sie dort befindlichen Kisten, stahlen letzten Endes jedoch nichts. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell