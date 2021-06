Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Gagarinstraße - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Aufgrund eines Unfalles mit einem verletzten Kind (13)kamen gestern Abend (10.06.2021), gegen 19:00 Uhr Rettungsdienst und Polizei in der Gagarinstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 13-Jährige mit seinem Fahrrad von einem Supermarktparkplatz unvermittelt auf die Gagarinstraße, so dass es hier zum Zusammenstoß mit dem dort entlang fahrenden Pkw Opel (Fahrer 76) kam. Der 13-Jährige wurde daraufhin schwer verletzt, so dass ihn der Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand allerdings Sachschaden. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden Zeugen gesucht, die Angaben hierzu machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 7 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

