Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Reinigungsfirma

Gera (ots)

Eine Reinigungsfirma in der Theaterstraße geriet ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom Mittwoch (09.06.2021) zum Donnerstag (10.06.2021) drangen sie in das Gebäude ein und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten. Hierbei fanden sie mehrere hundert Euro Bargeld und steckten diese ein. Im Anschluss gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

