Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 50 Gramm Crystal sichergestellt

Gera (ots)

50 Gramm Crystal, diverse Drogenutensilien und Speichermedien stellten am gestrigen Tag (10.06.2021) Beamte der Kriminalpolizei Gera sicher. Die Drogen fanden sie im Zuge durchgeführter Durchsuchungen in mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet von Gera. Die Durchsuchungen resultieren dabei aus Ermittlungen zu verschiedenen Betäubungsmittelverstößen, insbesondere dem Handel mit selbigen, und richten sich gegen einen 54-jährigen Tatverdächtigen. Auch dieser wurde vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag (11.06.2021) ist dessen Haftvorführung geplant. Seitens der Kripo Gera dauern die Ermittlungen weiter an. (KR)

