Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Diebstahl erwischt

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei leitete gestern Abend (09.06.2021) ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen einen 57-jährigen Mann ein. Gegen 22:30 Uhr wurde der Herr vom einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei erwischt, wie er vom Außengelände des Klinikums Am Waldessaum in Altenburg mehrere dort gelagerte Gehwegplatten und Splitt stehlen wollte. Die Baumaterialen befanden sich bereits in seiner mitgeführten Schubkarre. Das Diebesgut wurde wieder an Ort und Stelle zurück gebracht und seitens der Polizei eine Anzeige gegen den Mann gefertigt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell