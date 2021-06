Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug begann zu qualmen

Greiz (ots)

Aufgrund eines brennenden Fahrzeuges (Renault)kamen Feuerwehr und Polizei gestern (09.06.2021), kurz vor 16:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Hohenölsen und Hohenleuben zum Einsatz. Wie sich vor Ort herausstellte, scheint ein technischer Defekt an dem Pkw Renault ursächlich für den Brand zu sein. Nach Auskunft Fahrzeugführers (43) gab sein Fahrzeug beim Fahren auf der Landstraße plötzlich kein Gas mehr und begann zu qualmen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug, was am Ende nur noch abgeschleppt werden musste. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Straße voll gesperrt. Glücklicherweise wurde der 43-jährige Fahrer nicht verletzt. (RK)

