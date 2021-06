Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Reudnitz: Die Fahrerin (35) eines Pkw VW kontrollierten gestern Nachmittag (08.06.2021), gegen 15:00 Uhr Polizeibeamte in der Werdauer Straße / Auerbachstraße. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogentest bei der 35-jährigen zeigte ein positives Ergebnis an. Die Weiterfahrt war daraufhin für sie beendet. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell