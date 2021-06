Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegenseitig verletzt

Gera (ots)

Nachdem heute Nacht (09.06.2021), gegen 01:40 Uhr der Geraer Polizei die Auseinandersetzung von zwei Anwohnern eines Unterkunftsgebäudes in der Trebnitzer Straße mit geteilt wurde, rückten mehrere Polizeistreifen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der verbale Streit zwischen den beiden Männern (24, 25) in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Dabei verletzten sich beide gegenseitig leicht, so dass ein Rettungsdienst gerufen wurde. Gegen die Beteiligten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell