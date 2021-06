Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Berliner Straße

Trebnitzer Straße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (08.06.2021), kurz nach 14:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Berliner Straße / Trebnitzer Straße zum Einsatz. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus Mercedes (Schülertransport, Fahrer 55) und einer Straßenbahn (Fahrer 27). Nach derzeitigen Erkenntnissen wich der Kleinbusfahrer beim Befahren der Berliner Straße, aufgrund eines auf der Straße stehenden Lkw, auf das Gleisbett aus. Hierbei beachtete er scheinbar die herannahende Straßenbahn nicht, so dass es zu Kollision kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings war der Kleinbus nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch an der Straßenbahn entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Aufgrund des Unfalles kam es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell