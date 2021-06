Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zu mehreren Graffiti-Schmierereien hat seit gestern (07.06.2021) die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von 17.05.2021 - 07.06.2021 ein Glasvordach sowie einen Briefkasten in der Pappelstraße mit schwarzem Edding. Des Weiteren brachten unbekannte Täter in der Münsaer Straße im Bereich eines Geschäftes sowie an 5 Garagen eines Garagenkomplexes ebenfalls Schmierereien mit schwarzer Farbe an.

In allen Fällen entstand Sachschaden. Ob dir drei Graffiti-Schmierereien im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Zusammenhang mit diesen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

